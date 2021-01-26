Магомед Исмаилов включен в список претендентов на звание «Лучший боец года»

Москва, 26 января. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, выступающий в средней весовой категории, номинирован на премию «Лучший боец года» по версии организации ACA.

Победитель премии определится с помощью онлайн-голосования. Также будут учитываться мнения экспертов и руководства организации ACA. Помимо Исмаилова, в список претендентов попали Тони Джонсон, Мурад Абдулаев, Фелипе Фроес, Муслим Магомедов и другие. Всего в перечне 16 бойцов. Голосование продлится до 25 января в социальных сетях АСА. Победитель получит денежный приз в размере 10 тыс. долларов.

В декабре Магомед Исмаилов стал участником драки на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Он вступил в конфликт с бойцом Владимиром Минеевым. Ситуацию удалось разрешить благодаря сотрудникам ОМОН.