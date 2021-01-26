Плющенко отправился на балет в Большой театр в трениках

Москва, 26 января. Продюсер Яна Рудковская увлеклась балетом. И если она сама тщательно выбирает образ, в котором появится в Большом театре, то ее супруг Евгений Плющенко не столь щепетилен в одежде: он появился в роскошных залах в спортивном костюме.

Рудковская уже несколько дней постит в Instagram фотографии из Большого театра. Пару дней назад звезда отправилась на спектакль «Онегин» на новой сцене, облачившись в пафосное бордовое платье с перьями на рукавах и сумочкой от «Шанель».

Чуть позже многодетная мама рассказала подписчикам, что посетила один из самых значительных театров в мире в седьмой раз за январь.

«Так, товарищи, клятвенно обещаю, что я с балетом завязала на 10 дней! Вчерашний повторный «Нуреев» — седьмой мой вечер в театре за январь! «Нуреев» обладает какой-то особой магией», — призналась Рудковская.

После спектакля продюсер вместе со своим супругом сфотографировалась на сцене Большого театра с актерами и режиссером постановки Кириллом Серебренниковым. Как видно на фото, Плющенко выбрал для выхода в свет неожиданный образ: кеды и треники.

В начале января звездная пара отметила годовщину со дня знакомства: Рудковская и Плющенко вместе уже 14 лет. В честь этой даты она рассказала подписчикам, как они познакомились. Пост продюсер сопроводила фотографиями, сделанными спустя 15 минут после первой встречи.

Как сообщал ФАН, многие фанаты растрогались, прочтя пост Рудковской, и эмоционально поздравили пару с годовщиной. Некоторых текст довел до слез. Но не из-за грусти, а из-за смеха. Интернет-пользователей развеселило, как быстро светская львица при знакомстве «перешла в наступление».