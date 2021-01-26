Названы простые способы укрепить иммунитет в зимний период

Москва, 26 января. Организм человека становится особенно уязвимым перед болезнями в зимний период. Ослабление иммунитета в холодное время года может быть обусловлено несколькими факторами.

Иммунитет может ослабнуть из-за нехватки витаминов C и D в организме. Еще одна причина заключается в приеме антибиотиков и постоянной нагрузке на нервную систему. В зимнее время особенно важно следить за режимом дня, правильно питаться и минимизировать вредные привычки.

Защититься от простуды и вирусных заболеваний можно с помощью ношения маски в общественных местах, регулярного проветривания квартиры и тщательного мытья рук. Смартфоны и ключи лучше протирать спиртовыми салфетками, чтобы исключить скопление бактерий на их поверхностях, передает Infox.ru.

Для поддержания иммунитета важно сохранять физическую активность и следить за режимом сна. При отсутствии противопоказаний полезным будет закаливание организма. В рационе питания должны присутствовать продукты с витамином C. Врачи рекомендуют употреблять чеснок, индейку, овсянку, так как в них содержится цинк. Поддержать психическое здоровье помогут орехи, гречка и морепродукты, которые богаты магнием. Необходимо пить свежевыжатые соки и зеленый чай, которые позволяют укрепить сосуды.

Еще одним важным способом защититься от болезней является сохранение позитивного настроя. Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан рассказал, как люди сами накликивают на себя болезни негативными мыслями.