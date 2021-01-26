Мать Максаковой не рада возвращению скандальной дочери в Россию

Москва, 26 января. Вдова убитого на Украине депутата Госдумы Дениса Вороненкова, бывшая оперная певица Мария Максакова назвала «наивными иллюзиями» свои ожидания от встречи с матерью. Знаменитая актриса Людмила Максакова не стремится к встрече с блудной дочерью.

Максакова сбежала на Украину в 2016 году вслед за супругом, которого в России обвиняли в рейдерстве. В марте следующего года Вороненкова расстреляли в Киеве. Оперная певица сначала обвинила в убийстве экс-депутата своего первого мужа Владимира Тюрина. Однако позже покаялась перед Тюриным, назвав версию о его причастности «наглой, циничной и отвратительной».

В понедельник стало известно о возвращении Максаковой в Россию. Ее вояж с пересадкой в Турции подавался как «тайный», хотя каждый шаг певицы фиксировали журналисты. В интервью «Собеседнику» она заявила, что считала опасным возвращение на родину, но очень хотела увидеть мать.

Впрочем, по словам певицы, народная артистка Людмила Максакова не спешит к встрече с дочерью.

«Выяснилось, что это были лишь наивные мои иллюзии. Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы, наконец, с ней пообщаемся побольше», — рассказала Максакова.

Ранее артистка рассказывала, что родственники отговаривали ее от поездки на Украину. По ее словам, больше всех недовольство высказывала мама, которая просила дочь «опомниться» и вернуться в страну.