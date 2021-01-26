Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Саратовской области

Саратов, 26 января. Две иномарки столкнулись на трассе Энгельс — Ершов — Озинки. Авария произошла недалеко от села Титоренко Энгельсского района Саратовской области вечером 25 января.

Участниками ДТП стали автомобили Daewoo Nexia и Opel. После удара обе машины загорелись. В результате происшествия погибли оба водителя, пассажир Opel и пассажир Nexia.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах, что особенно касается движения во время тумана.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Архангельской области. В результате столкновения ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson погибли четыре человека. Все жертвы трагедии находились в отечественной машине.