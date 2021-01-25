Любимый паб Джона Толкина закрылся из-за ограничений по коронавирусу

Лондон, 25 января. Оксфордский паб The Lamb and Flag с 450-летней историей объявил о закрытии 31 января из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно его данным, паб перестал быть финансово жизнеспособным еще год назад. The Lamb and Flag был создан в 1566 году, а в 1613 году заведение перебралось в центр Оксфорда под покровительство колледжа Святого Иоанна. Постоянными посетителями бара в разное время были автор «Властелина колец» Джон Рональд Руэл Толкин, Клайв Стейплз Льюис, написавший «Хроники Нарнии» и другие знаменитые литераторы.

Даже в XXI веке The Lamb and Flag оставался принципиально старомодным. В заведении не было телевизора, музыки, люди приходили сюда ради живого общения за кружкой эля.

Власти Великобритании сообщили, что введут адресный карантин для иностранцев. Предполагается, что изоляция будет проходить в течение десяти дней в специальных отелях.