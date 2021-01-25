Лариса Долина назвала виновника в ухудшении здоровья Началовой

Москва, 25 января. Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской — ничтожество, брак с которым испортил жизнь певицы, заявила Лариса Долина.

В воскресенье, 31 января, Началовой могло бы исполниться 40 лет. В преддверии дня рождения певицы на Первом канале в программе «Док-ток» выходит трехсерийная драма о жизни артистки. В студии родные и друзья вспомнили о ее жизни и браке с Дмитрием Ланским в 2001 году. Супружеская жизнь длилась недолго: пара рассталась в 2004 году.

По словам родственников певицы, причиной развода стала измена Ланского.

«Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. То, что здесь было сказано — чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20», — заявила ее подруга и коллега Лариса Долина.

Гости эфира рассказали, что Дмитрий постоянно давил на Юлию, заставляя ее худеть. В последствии именно длительный период похудения едва не привел певицу к анорексии и проблемам со здоровьем. По словам Долиной, друзья неоднократно говорили Началовой, что нужно остановиться, но она категорически никого не слушала.

«С Ланским я не пыталась разговаривать. А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла», — подчеркнула певица.

Ранее в этом году стало известно, что последний возлюбленный исполнительницы — судья Вячеслав Кудря стал отцом общего с Началовой ребенка. По словам мужчины, ребенка выносила суррогатная мать, а яйцеклетки Началова заморозила давно, при подготовке к ЭКО. Если ДНК-тест подтвердит родство с артисткой, мальчик станет претендентом на наследство артистки, которое она оставила дочери Вере и родителям.