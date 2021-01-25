Составлен топ-5 самых «заслушанных» песен Владимира Высоцкого

Москва, 25 января. Исполнитель Владимир Высоцкий до сих пор остается одним из самых известных артистов прошлого века. Актеру, певцу и поэту 25 января могло исполниться 83 года.

Композиции Владимира Высоцкого, по словам многих музыкальных экспертов и критиков, образовали некую отдельную вселенную. По самым скромным подсчетам, число песен переваливает за четыре сотни. При этом писал музыкант в течение 20 лет. Некоторые исследователи даже говорят о «высоцковедении»: феномен культового барда настолько богат, что предлагается изучать его творчество через призму науки и в зеркале филологии.

Любой список известных песен Высоцкого обречен на субъективность. Выделить главное и популярное трудно, потому что у самого исполнителя не было стандартной музыкальной карьеры. Однако ФАН попытался сформировать рейтинг песен, которые находятся у всех на слуху и распределить их в хронологическом порядке.

Песня о друге (1966)

Всесоюзную известность Высоцкому принес фильм «Вертикаль», который вышел на экраны в 1967 году. По словам режиссера ленты Станислава Говорухина, кино обязано своей популярностью именно Высоцкому. Артист отличился ярким исполнением и проникновенными песнями.

«Песня о друге» появилась прямо во время съемок. Автором идеи стал альпинист Леонид Елисеев. Он рассказал певцу о случае, который произошел с ним в горах. Вся группа, находясь «в связке одной», сорвалась вниз. Однако все остались живы. Песня была написана вдохновленным Высоцким буквально за одну ночь.

Моя цыганская (1967-1968)

Одна из самых узнаваемых песен исполнителя — «Моя цыганская». Таковой она стала благодаря использованию популярных мотивов цыганской пляски.

Однако если вслушиваться в текст, то становится понятно, что «цыганская» форма скрывает за собой самое «русское» содержание. В песне можно услышать и безысходность, и маету, и тоску на чужих просторах. Именно это сделало «Мою цыганскую» настоящей народной песней.

Высоцкий сам любил композицию. Несколько раз он ее перезаписывал и даже сделал студийную запись на французском языке.

Охота на волков (1968)

Песня была написана Высоцким во время съемок фильма «Хозяин тайги». Некоторые считают ее самой крамольной в творчестве исполнителя. Она пропитана атмосферой сибирской тайги и возможной погони. Очевидцы тех событий вспоминают, что тогда музыкант был буквально загнан в угол из-за газетных критиков. Этот факт также повлиял на настроение композиции.

Песня была использована в спектакле «Берегите ваши лица» по стихам Андрея Вознесенского. Именно «Охота на волков» привела к недовольству цензоров и спектакль запретили. Однако крамольная композиция получила ряд поклонников в лице различных знаменитостей. Так, манера Высоцкого исполнять эту песню поразила поэта Евгения Евтушенко и актера Юрия Никулина.

Я не люблю (1968-1969)

Композиция «Я не люблю фатального исхода...» была написана для приключенческого фильма «Опасные гастроли». Высоцкий тогда исполнил одну из главных ролей. Однако песня не прозвучала на экране, но зато вошла в спектакль театра «Современник» «Свой остров».

Музыкант написал слова под своего лирического героя. Но сейчас композиция воспринимается совсем по-другому. Многие уверены, что в ней передаются мысли и чувства самого Высоцкого, поскольку текст песни близок к судьбе самого исполнителя: неприятие холодного цинизма, выстрелов в спину, сплетен и трусости.

Он не вернулся из боя (1979)

Владимир Высоцкий нередко обращался к сюжетам Великой Отечественной войны. Сам музыкант отмечал, что песня «Он не вернулся из боя» получилась слишком грустная. Однако, по его же словам, война — вовсе не веселое дело.

Текст стал самым известным среди всех сочинений Высоцкого за рубежом. Его перевели на несколько языков, а саму композицию перепели многие другие исполнители. До сих пор в качестве стихотворения это произведение учат в школах.

Артист скончался в своем доме 25 июля 1980 года. В последние годы жизни ему были выписаны наркосодержащие препараты от сильных болей в почках. Поэтому некоторые считают, что поэт скончался от передозировки наркотиков, другие же уверены, что это был инфаркт.

Ранее ФАН составил рейтинг самых популярных фильмов, в которых сыграл Высоцкий. Среди них: «Место встречи изменить нельзя», «Плохой хороший человек», «Маленькие трагедии», «Четвертый» и «Служили два товарища».