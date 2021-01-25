ФАН подает в суд на «Радио Свобода» 

ФАН готовит судебный иск в отношении американского СМИ «Радио Свобода», признанного иноагентом в РФ, из-за опубликованного материала, в котором содержатся откровенно недостоверные сведения о работе некоторых отделов нашей редакции.

Ранее «Радио Свобода» опубликовало интервью некого Сергея К., который, как утверждается, работал в редакции Федерального агентства новостей и занимался тем, что писал заказные комментарии в социальных сетях. Редакция ФАН при этом называется «одним из подразделений «фабрики троллей».

Заявляем — ФАН не имеет и никогда не имел отношения к какой-либо «фабрике», байки о которой давно муссируют либеральные СМИ. Наше агентство стало одним из ведущим СМИ в России и за рубежом. Ежедневно журналисты публикуют сотни новостей 24 часа в сутки семь дней в неделю. Нашими спикерами являются депутаты, сенаторы, руководители регионов, ведущие политологи и экономисты. На сайте можно найти эксклюзивные репортажи из множества государств, в том числе из горячих точек.

Между тем, Федеральное агентство новостей имеет в своем распоряжении полноценный штат официальных комментаторов ФАН. Данные сотрудники распространяют новости и мнение редакции в социальных сетях. Однако они не скрываются за аккаунтами с непонятными именами или покупными страницами умерших людей. Сотрудники отдела комментариев официально работают с аккаунтов, подписанных «Федеральное агентство новостей», никогда никого не оскорбляют и не публикуют изображения порнографического характера.

Кроме того, сотрудники данного отдела ни от кого не скрываются и даже давали официальный комментарий журналистам «Би-Би-Си», которые единственные из всех антироссийских СМИ приехали в офис Медиагруппы «Патриот».

Сейчас наши юристы готовят исковое заявление сразу по нескольким статьям. В ближайшее время оно будет отправлено в суд. Кроме того, юридическая служба медиагруппы оценивает ущерб, который нанесли журналисты «Радио Свободы» своим материалом.

ФАН неоднократно обращал внимание на деятельность «Радио Свобода». В конце прошлого года сообщалось, что с момента регистрации в качестве СМИ, выполняющего функции иноагента, издание потратило на пропаганду в России более 1 миллиарда рублей. При этом материалы, размещаемые на сайтах филиалов данного НКО, зачастую носят фейковый характер или даже поддерживают радикальные террористические движения.

Напомним, что «Радио Свобода» учреждено и полностью финансируется за счет средств, предоставляемых американским Конгрессом. В качестве попечителя выступает Агентство США по глобальным медиа (USAGM).