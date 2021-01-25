Экс-любовник Началовой может отсудить наследство у ее дочери

Москва, 25 января. Сын певицы Юлии Началовой, появившийся на свет уже после ее смерти, может иметь право на наследство артистки, если будет доказано его родство с ней.

В середине января поклонники певицы были ошарашены новостью о рождении ребенка Началовой. Отцом мальчика является последний возлюбленный исполнительницы — судья Вячеслав Кудря. По словам мужчины, ребенка выносила суррогатная мать, а яйцеклетки Началова заморозила давно, при подготовке к ЭКО.

Как сообщает «Собеседник», родители певицы и ее дочь Вера познакомились с мальчиком и приняли его в свою семью. Однако теперь у Кудри появился шанс получить часть наследства Началовой, которое певица оставила дочери и родителям.

Журналист Денис Сорокин, друг Юлии, рассказал, что был в шоке, когда узнал новость о рождении ребенка.

«Юля бы никогда не допустила, чтобы Верочку лишили наследства. Она безумно любила дочь и никогда бы не дала добро на то, чтобы ее обделили. Но адвокаты говорят: по закону, если докажут родство сына Кудри с Началовой, он может претендовать на ее имущество. Думаю, без теста ДНК здесь не обойдется», — отметил Сорокин.

Он надеется, что Вячеслав Кудря «не обидит Верочку», если подтвердится родство с певицей.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. 31 января ей могло бы исполниться 40 лет. Вскоре на Первом канале состоится премьера художественного фильма о певице. Три серии документальной драмы покажут в эфире программы «Док ток» 25, 26 и 27 января. В картине прозвучат реальные голосовые сообщения артистки.

Сыгравшая Началову актриса Марина Орлова в интервью ФАН призналась, что ей страшно прийти на могилу певицы, поскольку для нее важнее «помнить живой образ» певицы.