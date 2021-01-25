ВОЗ спрогнозировала дальнейшую судьбу коронавируса

Москва, 25 января. Коронавирусная инфекция может перерасти в эндемическое заболевание. К такому выводу пришел директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения сомневаются в полной ликвидации коронавируса. Вполне возможно, что инфекция станет системной. COVID-19 сейчас есть почти во всех странах мира, поэтому его распространение продолжится, отметил Майкл Райан на брифинге.

«В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь. Доступ к вакцине в настоящее время не оптимален», — отметил представитель ВОЗ.

Специалисты планируют значительно сократить количество летальных исходов и вернуться к нормальной жизни уже в 2021 году. И для этого необходимо предоставить повсеместный доступ к вакцине от COVID-19. Прививка поможет сдержать распространение инфекции.

Российские врачи надеются на положительный исход и осознанность граждан. Уже к концу лета прогнозируют снятие ограничительных мер из-за пандемии. Таким мнением поделился инфекционист Николай Малышев. К этому моменту почти 70% граждан должны получить вакцину.