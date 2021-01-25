Warner Bros. планирует снять сериал о Гарри Поттере

Нью-Йорк, 25 января. Киностудия Warner Bros. хочет выпустить на стриминговой платформе HBO Max сериал о Гарри Поттере. Об этом сообщили The Hollywood Reporter.

Источники издания отметили, что на данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Пока никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, однако представители киностудии уже ведут переговоры с потенциальными сценаристами. Warner Bros. и HBO Max отказались от каких-либо комментариев касательно съемок сериала.

Все права на франшизу о «мальчике, который выжил» принадлежат британской писательнице Джоан Роулинг, написавшей книги про Гарри Поттера. Какое бы решение HBO и Warner Bros. не приняли, последнее слово останется за писательницей

Ранее появилась информация о планах HBO снять второй приквел «Игры престолов». Источник сообщил, что в его основу ляжет серия книг Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».