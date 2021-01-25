Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян

Стамбул, 25 января. Все пострадавшие россияне находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как средней тяжести.

Соответствующую информацию сообщили в российской дипмиссии в Стамбуле. Всего пострадали три человека, один из которых в ближайшее время будет выписан из больницы.

Мужчина напал с ножом на троих россиян в стамбульском районе Бешикташ. Согласно информации местных СМИ, до этого он уже был судим 30 раз. Не исключено, что у мужчины могут быть психические отклонения. В настоящее время злоумышленник задержан.