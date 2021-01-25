СК возбудил дело после гибели человека при пожаре на заводе «Уфаоргсинтез»

Уфа, 25 января. Пожар на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» по предварительным данным имеет признаки преступления, сообщает следственный отдел СК России по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В районе 19:20 на территории завода произошло возгорание двух баков с нефтепродуктами. В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией последствий происшествия. Следователи совместно с полицейскими уже проводят оперативные мероприятия, по результатам которых действиям лиц, ответственных за соблюдения требований безопасности на «Уфаоргсинтезе», будет дана правовая оценка.

Ранее стало известно, что при пожаре погиб человек. Еще один пострадавший с серьезными травмами был госпитализирован.