СМИ: премьер-министр Италии подаст в отставку из-за кризиса в стране

Рим, 25 января. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте во вторник планирует покинуть свой пост. Это связано с политическим кризисом, который начался в стране.

Информацию об этом передает местное издание La Repubblica со ссылкой на источник в правительстве. Заявление об отставке Конте планирует сделать на утреннем заседании Совета министров страны 26 января.

После этого Конте должен отправиться к президенту Италии Серджо Маттарелле и подать ему официальное прошение. Предполагается, что глава государства поручит премьеру продолжить исполнять свои рабочие обязанности.

В Бразилии ранее прошли масштабные акции протеста против действующего президента Жаира Болсонару. Сторонники оппозиции требуют отставки главы государства.