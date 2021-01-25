Отсидевший отец Дани Милохина на коленях попросил прощения у старшего сына

Москва, 25 января. Вслед за матерью журналисты смогли отыскать и отца одного из самых популярных тиктокеров Дани Милохина и его брата Ильи. Мальчики выросли в детдоме, куда их сдала родительница.

Несколько дней назад в шоу «Пусть говорят» произошло воссоединение Ильи с матерью Любовью Бережной после 17 лет разлуки. Тогда женщина рассказала, что была вынуждена сдать детей в социальное учреждение после того, как ее бросил их отец.

Даня отказался идти на программу, а Илья признался, что давно простил мать. В новом выпуске «Пусть говорят», который Даня также проигнорировал, в студии появился отец тиктокеров.

Вячеслав Крапчин, отец мальчиков, рассказал, что 2000-е несколько раз оказывался в колонии. Но, по его словам, на воровство его толкало желание накормить детей. Из-за размолвок с женой он ушел из семьи, а после вновь оказался за решеткой.

«Сын воровал ради детей. Он много раз звонил мне из тюрьмы, умолял решить ситуацию с мальчиками, забрать их из детского дома. Я ходила к бывшей супруге сына — Любе, просила ее забрать мальчиков. Она отвечала, что не может этого сделать», — заявила бабушка Дани и Ильи Милохиных.

Бережная в ответ обвинила женщину во лжи.

Появившийся в студии Крапчин встал на колени перед Ильей, старшим сыном.

«Я прошу, не надо этого делать. Это ни к чему», — поднимал его с колен растерянный Илья.

Отец уверяет, что не забывал о детях и даже пытался забрать их из детдома, но директор учреждения не пустила его к ним, поскольку он не был записан в свидетельствах о рождении, да еще и имел несколько судимостей.

«Никто, кроме нас с Любой, в этом не виноват. Мы не должны были так поступать с детьми. Я знал, что дети добились успеха, очень гордился ими. Связаться с ними не пытался по очень простой причине: люди бы не так это поняли. Все бы подумали, что мне нужен пиар, деньги. А мне это не нужно», — подчеркнул Крапчин.

Вячеслав заверил, что после последнего срока завязал с криминалом. Сейчас у него есть дом и любимая женщина. Илья был немного сконфужен. Он признался, что пока не знает, как вести себя с вновь обретенными родственниками.

Даня Милохин появился в TikTok в 2019 году. Настоящим прорывом стала записанная им песня «Я дома», связанная с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Позднее он выпустил сингл с Тимати и Джиганом «Хавчик» и клип на песню «Дико тусим», записанный с Николаем Басковым. Сейчас у Милохина в TikTok более 11 млн подписчиков, в Instagram — почти 3 млн.