Президент Мексики подвел итоги разговора с Путиным

Мехико, 25 января. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за скорые поставки вакцины «Спутник V».

Разговор с Путиным оставил у Лопеса Обрадора только положительные эмоции. Он пригласил российского президента в Мексику и поблагодарил за решение поставить в страну 24 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» будет доставлен в Мексику в течение двух месяцев.

«Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил его за решение отправить нам 24 миллиона доз вакцины «Спутник V» в течение следующих двух месяцев», — говорится в сообщении мексиканского лидера.

В ходе разговора стороны обсудили меры по борьбе с коронавирусом, поставки российской вакцины и подготовку врачей из Мексики в России. Президенты договорились и дальше развивать двусторонние отношения в разных направлениях.