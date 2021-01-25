Выдающиеся женщины: ФАН публикует истории известных уроженок Курской области

След в истории Соловьиного края оставляли не только мужчины, но и женщины. Среди них есть политики, певицы, актрисы, спортсменки и многие другие. ФАН собрал топ-4 одних из самых выдающихся жительниц Курской области.

Российский политик Ольга Германова

Ольга Михайловна стала первой в истории Курска женщиной, возглавившей город. Она успешно справлялась со своими не только рабочими, но и семейными обязанностями. По ее словам, благодаря поддержке близких она смогла многого добиться в жизни.

Чемпионка-сумоистка Олеся Коваленко

Курянка заслуженно получила титул самой сильной женщины на планете. Благодаря своему упорству и таланту она смогла стать мастером спорта международного класса по самбо и дзюдо, двукратной чемпионкой Европы по дзюдо. Девушка получила многие другие заслуги и звания.

На сегодняшний день Олеся Коваленко возглавляет мировые рейтинги сумо. Ее очень привлекает и вдохновляет японская культура.

«Железная леди» Илия Локтионова

Илия — четырехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и России. Несмотря на свой небольшой вес в 70 кг, курянка может поднять железно, которое весит больше 200 кг.

На Кубке мира по пауэрлифтингу, который проходил в Курске, девушка установила мировой рекорд по «становой тяге» — 220 кг.

Юная певица Алиса Кожикина

Шестилетняя жительница села Успенка Курской области стала победительницей в вокальном телевизионному шоу «Голос. Дети». С трех лет Алиса усердно занималась пением, а родители всячески поддерживали дочку в ее творческом начинании.

После победы Кожикиной в ток-шоу вся семья переехала в Санкт-Петербург для того, чтобы заниматься дальше карьерой Алисы. Девочка также участвовала в песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2014», представляя нашу страну, заняла пятое место.

Ранее ФАН сообщал, что игроком-любителем в Minecraft была воссоздана Курская АЭС. По его словам, данным проектом он занимался практически два года.