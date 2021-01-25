Публицист Тепикин прокомментировал «обострение» Украины в ПАСЕ

Москва, 25 января. Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открылась 28 января. Российская делегация активно участвует в обсуждении вопросов повестки и голосованиях.

Не обошлось без выпада со стороны Украины. Глава киевской группы Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия РФ в ПАСЕ. Публицист Виталий Тепикин назвал действия Киева ожидаемыми. Он обратил внимание, что, к счастью, здравый смысл в ПАСЕ сегодня преобладает.

«По ее предложению прошло голосование: 38 участников заседания поддержали очередную выходку Украины, 61 парламентарий (обращаю ваше внимание!) выступил против, а еще более полусотни вообще воздержались, устав от театра абсурда», — рассказал эксперт.

Проголосовавшие «за» представляют пять национальных делегаций. Складывается впечатление, что они были подготовлены заранее, ведь именно пять — та цифра, которая нужна для рассмотрения вопроса о полномочиях РФ профильным комитетом.

«Русофобы в Парламентской ассамблее Совета Европы ходят по кругу, ничего оригинального. Год назад ПАСЕ ратифицировала полномочия делегатов России в полном объеме, даже кто-то из украинской делегации вопреки общей установке голосовал за возвращение!» — добавил Виталий Тепикин.

Вероятно, «обострение» со стороны Украины произошло из-за того, что Москва ранее добилась снятия крымского вопроса с повестки ПАСЕ. По мнению публициста, вероятность того, что Россию действительно лишат полномочий, очень мала.

Федеральное агентство новостей сообщало, что зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ. Он и ранее занимал этот пост.