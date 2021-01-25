Жители Тулы получили новый автобусный маршрут

Тула, 25 января. Сеть автобусных маршрутов Тулы будет расширена. ФАН ранее сообщал, что туляки начали испытывать серьезные трудности с общественным транспортом после реформирования системы пассажирских перевозок. Жители юго-восточного микрорайона не могли уехать на работу, так как транспорт был переполнен.

На сложную ситуацию местные власти отреагировали незамедлительно. В Туле с 26 января введен новый автобусный маршрут, который свяжет две автостанции на восточной и северной окраинах города. Данное решение значительно облегчит жизнь пассажирам. Маршрут №8 будет двигаться с интервалом в 20 минут, сообщили в городской администрации.