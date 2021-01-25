Виталий Гогунский заявил, что экс-жена манипулирует их ребенком ради пиара

Москва, 25 января. Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский так и не смог помириться с супругой Ириной Маирко. По словам актера, она, манипулируя ребенком, специально расшатывает скандал, чтобы подзаработать.



Артист рассказал общественности о проблемах в семье в начале января в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Тогда он посетовал, что супруга не дает ему видится с ребенком после развода.

В беседе с Teleprogramma.pro Гогунский сообщил, что попытался загладить конфликт и предложил бывшей супруге примирение: записать видеозаписи, в которых объявить об отсутствии претензий друг к другу.

«Но, по ходу, кому-то нужен пиар. Она начала говорить уклончиво. Все, что она говорит, — вранье. Видно, не дает ей покоя слава наших звезд. Понимаю ее, это аудитория, просмотры. Привлечь чем-то хорошим у нее внимание к своей персоне не получается. Как так можно хотеть пиара на дочери? Она придумывает разные истории», — заявил артист.

Гогунский подчеркнул, что не гонится за «грязным пиаром», а экс-супруге следовало бы заняться написанием сценариев с такой фантазией. Реагировать на происходящее он собирается спокойно.

«Я бы еще сильнее смеялся, если бы в этой истории не был замешан ребенок. Бывшая жена не дает нам видеться наедине. Она манипулирует ребенком. Надеюсь на Конституцию и суд России», — сообщил он.

На новое интервью актера уже отреагировала Маирко. На своей странице в Instagram она подчеркнула, что ее «захлестнула буря негодования» из-за вранья.

«Внятного ответа подтверждения его ранее сказанных слов я так и не получила… А он к дочери так и не приехал, хотя обещал на камеру… Единственное, что я получила — это предложение пойти втроем на Первый канал и сыграть примерившихся родителей, показать «типа у нас все хорошо». Вот, что стало важным», — пишет Ирина.

Своего бывшего супруга она призвала приехать к дочери лично, «а не ходить и оправдывать себя по каналам».

Гогунский и Маирко поженились в 2017 году, но через два года развелись. Отношения актера и модели начались задолго до брака, а их дочь родилась в 2010 году. После развода страсти накалялись. Ирина участвовала в телевизионных шоу, рассказывая об ужасах жизни со знаменитым супругом. В частности, она заявила, что Гогунский выгнал ее из дома, когда она была беременна, а теперь не платит алименты на ребенка.

По словам самого актера, алименты он действительно не выплачивает, поскольку между ними была определенная договоренность. Кроме того, он оставил экс-супруге с дочкой все, что у него на тот момент было. Это основанный им бизнес и квартира в центре Москвы, стоимостью 20 млн рублей. А с дочерью он просто не может общаться: Ирина заблокировала его номер в своем телефоне и в мобильнике дочери.