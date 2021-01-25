Юрист объяснил, что грозит курским «спасателям-мошенникам»

Курск, 25 января. Мошенники, представляясь сотрудниками МЧС и других организаций, начали ходить по квартирам и предлагать жителям Курска купить у них противопожарное оборудование. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

Злоумышленники внушают доверчивым людям, что, если они не приобретут «необходимые» приборы, при возникновении пожара спасатели к ним не приедут. Испуганные жители региона прислушиваются к словам лжесотрудников.

«Важный момент заключается в том, если они намеренно вводят в заблуждение потребителей, то в данных действиях могут усмотреть состав преступления или правонарушения», — рассказывает юрист.

Ранее ФАН сообщал, что на новогодних праздниках шесть курянок стали жертвами домашнего насилия. По словам эксперта, вид наказания будет зависеть от вида преступления — уголовного или административного.