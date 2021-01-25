Дочь Алексея Панина объяснила, почему не хочет общаться со своей мамой

Москва, 25 января. Десятилетняя дочь актера Алексея Панина Анна возмутилась советам от незнакомых с ней людей восстановить общение с матерью и объяснила, почему не собирается этого делать.

Девочка вместе с отцом посмотрела выпуск передачи «Звезды сошлись», посвященный смерти матери актера Татьяны Власовой. Программа вызвала волну возмущения и у самого Панина, и у его дочери. Артист заявил, что создатели шоу использовали фрагменты из его интервью, чтобы выставить его в худшем свете. А Анну разозлили советы звезд наладить общение с матерью — актрисой Юлией Юдинцевой, о чем стало известно из видео, размещенном в Instagram продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

«Она меня не то что обидела, просто делает все, чтобы я не тянулась к ней. Мне не хочется даже просто встретиться и поговорить», — рассказала девочка.

Она добавила, что никто не может заставить ее общаться с тем, с кем она не хочет, а отец никак не повлиял на ее решение. Анна сама, по собственному признанию, заблокировала маму, а та и не пытается выйти на связь.

Актер также жестко прошелся по знаменитостям, принявшим участие в шоу. Он назвал звездных гостей «аморальными» людьми.