В Госдуме рассказали, как РФ будет защищать русскоязычное население в Прибалтике



Как РФ должна отвечать на ущемление русскоязычного населения за границей, рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, дискриминацию и массовые нарушения прав русского населения в Латвии и Эстонии неоднократно отмечали в своих докладах специальные комиссии ООН, Совета Европы, ПАСЕ и Еврокомиссии. Превращение значительной части русского населения в неграждан дало возможность латвийским и эстонским властям на вполне законных основаниях дискриминировать его. В странах Прибалтики есть существенные ограничения на деятельность средств массовой информации на русском языке, так как русский язык в Латвии, Литве и Эстонии объявлен иностранным и запрещен к официальному употреблению, хотя он является родным для немалой части населения.

«Арсенал по противодействию такого рода мерам достаточно широк — это и работа с международными организациями, и работа с международными судебными инстанциями, в том числе с ЕСПЧ. Поэтому все русскоязычные граждане могут предъявлять претензии к государствам, которые грубо нарушают их права. Сюда входит право на журналистскую деятельность и права всех языковых меньшинств», — сообщил Дмитрий Вяткин.

По его словам, также достаточно широким инструментарием в этом плане является экономика.

«Сотрудничество по транзиту груза через порты Прибалтики стремится к нулю. Наши новые порты с лихвой покрывают все потребности по портовому транзиту. А то, что Прибалтика останется без денег, это ее проблемы», — отметил политик.

Дмитрий Вяткин подчеркнул, что экономические инструменты воздействия гораздо эффективнее, так как они наносят больший урон по бюджету соседних стран и их экономическому развитию.

ФАН сообщал, что Россия больше не планирует помогать прибалтийским странам заниматься решением экономических проблем. Так, Москва из-за антироссийской политики отвернулась от Прибалтики, терпящей серьезные убытки. В России за короткие сроки были построены несколько портов. К примеру, на территории Ленинградской области появились Усть-Луга, Высоцк и Приморск. Новые порты перехватили достаточно большой объем грузопотока, который ранее шел через Прибалтику. Это крайне негативным образом сказалось на Литве, Латвии и Эстонии — страны терпят серьезные убытки.