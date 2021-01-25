В США от рук полиции умерло более 135 афроамериканцев за последние пять лет

Вашингтон, 25 января. С 2015 года американские полицейские проявляют крайнюю жестокость к представителям темнокожей расы.

В Соединенных Штатах с 2015 года во вине сотрудников полиции скончалось более 135 невооруженных темнокожих мужчин и женщин. Об этом сообщила радиостанция NPR со ссылкой на собственное расследование.

При изучении данной темы учитывались документы американской полиции и суда. Отмечается, что как минимум 75% полицейских, которые были причастны к убийствам афроамериканцев, являлись представителями другой расы.

Напомним, что весной 2020 года по США прокатилась волна митингов. Их спровоцировал полицейский, который крайней жестокостью задержал темнокожего Джорджа Флойда. В результате издевательства афроамериканец позднее скончался.