Эксперт рассказал, как РФ должна ответить на появление эсминца ВМС США в Черном море

Москва, 25 января. Москва может поставить на место Вашингтон, повторив сценарий 2014 года с эсминцем ВМС США Donald Cook в Черном море. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Он напомнил, что эсминец Donald Cook был направлен в Черное море в район Крымского полуострова сразу после воссоединения региона с Россией в 2014 году. При этом американский корабль был вооружен крылатыми ракетами «Томагавк» с ядерными боеголовками. После подхода эсминца к Крыму российские военные задействовали береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и включили радиолокационный комплекс разведки «Монолит-Б», после чего Donald Cook оказался в зоне поражения сверхзвуковыми ракетами «Яхонт». После этого корабль отошел от берегов полуострова в сторону Босфора.

Спустя месяц Donald Cook вновь оказался в акватории Черного моря и был встречен российским бомбардировщиком Су-24, который несколько раз пролетел в непосредственной близости от эсминца на небольшой высоте, что напугало экипаж и вызвало негативную реакцию со стороны Пентагона.

Недавно Donald Cook вновь вошел в Черное море. Литовкин выразил уверенность, что аналогичная ситуация может повториться и на этот раз. Однако теперь американский эсминец взят на сопровождение кораблями Черноморского флота ВМФ РФ, которые могут применить более жесткие методы воздействия.

«Когда наши моряки говорят, что они взяли эсминец на сопровождение, это значит, что их ведут, и при случае они никуда не денутся. Мы их поставим на место, если это потребуется», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что российская истребительная авиация нанесла условный удар по кораблю противника в акватории Черного моря, куда ранее зашел Donald Cook. В учениях были задействованы шесть истребителей, которые взлетели с военных аэродромов на территории Крыма.