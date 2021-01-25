Россия возобновляет прием граждан из Финляндии и Вьетнама

Москва, 25 января. Российские власти снимают действующие ограничения на въезд в страну для туристов из Финляндии и Вьетнама, а также Индии и Катара. Информацию об этом подтвердили в Кабмине РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь граждане вышеперечисленных государств и обладатели вида на жительство имеют право приехать РФ, в том числе и по воздуху.

Россияне, в свою очередь, тоже могут свободно улететь в одну из указанных стран. Решение о возобновлении авиасообщения ранее принял оперативный штаб. Согласно распоряжению ведомства, полеты будут вновь разрешены с 27 января.

Правительство Финляндии напомнило туристам о действующих в стране антикоронавирусных ограничениях. Власти призвали приезжающих граждан ответственно отнестись к своему здоровью и жизням соотечественников.