Жительница Новосибирска помогла волонтерам найти пропавшего пенсионера

Новосибирск, 25 января. Мужчину, который вышел из больницы и пропал, волонтерам помогла найти местная жительница, встретившая его на улице и узнавшая по разнарядке.

Волонтерам удалось найти 80-летнего пенсионера, который ушел из больницы Новосибирска и после этого пропал без вести.

О местоположении мужчины сообщила местная жительница, которая узнала его по ориентировке. К ней приехали волонтеры, которых также вызвали родственники пропавшего. В итоге личность мужчины подтвердили, и его отправили домой. По имеющимся данным, сибиряк не нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

Еще одного человека ищут в Новосибирске. Федеральное агентство новостей сообщало, что пропал ушедший из дома в день митинга 16-летний подросток.