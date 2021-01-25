Жителя Ленобласти осудили на 20 лет за убийство десятилетней давности

Санкт-Петербург, 25 января. Суд в Ленобласти приговорил к 20 годам колонии строго режима мужчину за убийство и сексуальное насилие над 10-летней девочкой. Преступление произошло в 2011 году.

Суд признал подозреваемого виновным по статьям «Убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием» и «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Ему назначали наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

По версии следствия, 26 марта 2011 года 55-летний мужчина был у себя дома в городе Волосово вместе с 10-летней родственницей. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, надругался над ним, после чего задушил девочку и спрятал тело в лесу, вблизи деревни Извара Ленинградской области.

Другого совратителя детей Нагатинский районный судом Москвы приговорили к 24 годам колонии, сообщал ФАН. Мужчину признали виновным по трем статьям, включая мужеложство с несовершеннолетними и развратные действия в отношении детей.