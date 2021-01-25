Киев раскрыл планы по закупкам оружия НАТО для ВСУ в 2021 году

Киев, 25 января. Украинское военное руководство опубликовало список иностранного вооружения, которое будет приобретено для ВСУ в нынешнем году, пишут СМИ.

Заказанные Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Украины образцы были закуплены напрямую у производителей из стран НАТО. В перечне, предоставленном украинской стороной, значатся литовские беспилотники EDM4S-UA, системы для стрелкового вооружения SL-520PEF, американские снайперские винтовки Barrett, подводные аппараты, парашютные системы, датский радар MFTR-2100/39 и словацкие машины разминирования BOZENA-4 и BOZENA-5.

Командование ВСУ также приобрело у предприятия из Турции бронебойно-зажигательные и холостые патроны калибром 12,7 миллиметра, предназначенные для снайперских винтовок. Известно, что Киев уже внес предоплату за заказанное вооружение.

Ранее специалисты украинского «Завода «Маяк» продемонстрировали необычную модификацию автомата Калашникова, которая может быть оперативно переоборудована для стрельбы боеприпасами стандартов НАТО и США, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.