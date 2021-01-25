Потолстевший Моргенштерн оправдался за стремительный набор веса

Дубай, 25 января. Музыкант и блогер Моргенштерн набрал несколько килограммов за время отдыха в Дубае. Он объяснил изменения в своей фигуре внезапно свалившимся на него богатством.

Артист делится кадрами из отпуска, на которых наслаждается пляжным отдыхом, бороздит морские просторы на яхте и, конечно, пробует заморскую еду. Например, недавно музыкант показал целый фуршет на борту роскошного судна. В опубликованном видеоролике Моргенштерн практически набрасывается на аппетитные блюда. Учитывая, что он уже не раз демонстрировал свое слегка располневшее тело в личном блоге, ему пришлось оправдаться за лишние килограммы.

«Чуваки, я толстею, потому что денег много, сорри», — подписал видео рэпер.

Поклонники боятся, что артист может располнеть и вернуться в прежние 97 килограммов. Ему удалось похудеть с помощью диет и физической нагрузки, однако доступность любой вкусной еды может негативно сказаться на его фигуре.

Ранее стало известно, что Моргенштерн устроил кутеж в дубайском ресторане на 200 тысяч рублей. Одной из трат стали позолоченные стейки.