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Шифрин считает, что обязан жизнью мертворожденному брату

Шифрин считает, что обязан жизнью мертворожденному брату

Москва, 25 января. Артист эстрады Ефим Шифрин рассказал, как его мать много лет назад потеряла ребенка. Юморист считает, что обязан жизнью мертворожденному брату.

Мать Шифрина родила сына Самуэля, а затем забеременела во второй раз. Тогда родители Шифрина жили в поселке, где не было роддома. Поэтому женщине пришлось добираться в ближайший Нексикан, да притом на единственном доступном транспорте — самосвале.

«Маме, как жене врага народа, поставили лавку в кузове. И вот, по морозной колымской дороге они поехали в этот Нексикан», — рассказал он.

Женщина не раз падала на ледяной пол. Когда самосвал добрался до больницы, выйти она не смогла, а ребенок родился мертвым. Мальчику дали имя Марк и похоронили в том же Нексикане — ныне не существующем поселке.

«Это место моей боли», — поделился артист.

Шифрин считает, что если бы не эта трагедия, произошедшая в его семье, сам он на свет мог не появиться.

«Если бы он выжил, не знаю, отважились бы родители на третьего ребенка», — заключил он в программе «Судьба человека».

Ведущий этой передачи Борис Корчевников ранее объявил, что Шифрин, вопреки сплетням поклонников, все-таки был женат, но расстался с супругой в возрасте 26 лет. Больше он браков не заключал.

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