Valve хочет создать интерфейс для трансляции игр напрямую в мозг

Вашингтон, 25 января. Компания Valve заинтересована в интерфейсах, позволяющих подключать мозг напрямую к компьютеру, рассказал ее сооснователь и президент Гейб Ньюэлл.

Такие технологии, по его словам, смогли бы не только расширить возможности человека, но и устранить побочные эффекты вроде тошноты и дезориентации, которые могут возникать при использовании VR-гарнитур.

Пока что способность человека переживать игровой опыт ограничена, как выразился Ньюэлл, «мясной периферией» — физическим телом. А особый интерфейс позволит убрать барьер и транслировать все напрямую в мозг.

«Реальный мир покажется плоским, бесцветным, расплывчатым по сравнению с тем опытом, который вы сможете испытать напрямую через мозг», — рассказал он 1 News.

Ранее стало известно о планах Apple выпустить в 2022 году премиальную VR-гарнитуру. Ее оснастят несколькими внешними камерами и поддержкой функции распознавания рук.