Массовая драка в челябинском кафе закончилась стрельбой по бойцам Росгвардии

Челябинск, 25 января. Жители Урала устроили разборки в одном из ночных заведений Челябинской области. В ходе потасовки был ранен сотрудник правоохранительных органов.

Несколько мужчин ввязались в драку в кафе города Коркино. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и открыл огонь по обидчикам. В результате инцидента ранения получил 34-летний гражданин с судимостью, его экстренно госпитализировали.

Прибывшие на место происшествия бойцы Росгвардии попытались задержать вооруженного дебошира, однако тот выстрелил в 31-летнего сотрудника. Затем злоумышленник побежал к автомобилю с целью скрыться, но был задержан полицией. Следователи возбудили против подозреваемого уголовное дело. Фигуранту грозит внушительный срок.

ФАН сообщал о решении суда арестовать двух жителей Дагестана, устроивших стрельбу в петербургском кафе. В результате инцидента несколько человек пострадали.