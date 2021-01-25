Суточная добыча газа на Украине упала до многолетнего минимума

Киев, 25 января. Компания «Оператор ГТС Украины» рассказала об изменении объема суточной добычи голубого топлива в стране.

Показатель рекордно упал, достигнув отметки в 51,6 миллиона кубометров газа в сутки на 20 января 2021 года. Этот показатель оказался минимальным за несколько лет, отметил оператор.

Меньший показатель был зафиксирован в марте 2016 года: тогда суточная добыча природного газа добралась до отметки в 49,5 миллиона кубометров, говорится в отчете украинской организации. Объем добычи голубого топлива на Украине продолжает снижаться третий год подряд: в 2020 году предприятия страны смогли добыть на 2% меньше природного газа, чем год назад, передает NewsFront.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует проверить нескольких поставщиков газа на предмет искусственного завышения цен на топливо. Ценовые предложения компаний превышали цены их конкурентов на рынке в среднем до 40%, передает Федеральное агентство новостей.

Украинский дипломат Владимир Огрызко ранее пригрозил России энергетическим коллапсом, пишет «ФедералПресс».