Постпред РФ при ООН рассказал о «просветах» в ливийском урегулировании

Москва, 25 января. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил о готовности тесно сотрудничать с новым спецпосланником международной организации в Ливии Яном Кубишем.

Российский дипломат рассказал, что давно знаком со ставленником генсека Антониу Гутерреша.

«Только сегодня с ним переписывался... Скоро он заступит на свою новую должность», — заявил политик.

Небензя уточнил, что Россия планирует плотно работать с Кубишем, особенно когда в ливийском урегулировании появились «просветы и обнадеживающие моменты». Он выразил надежду, что опыт и энергия коллеги поспособствуют разрешению кризиса.

Во время интервью российский представитель также прокомментировал соблюдение режима постоянного прекращения огня на территории североафриканского государства. По его словам, тема наблюдения ООН за реализацией женевских соглашений активно прорабатывается.

«Вопрос заключается в том, кто мониторинг будет вести и как к этому относятся сами ливийские стороны», — заключил Небензя.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Ян Кубиш только в феврале приступит к выполнению своих обязанностей в качестве нового спецпосланника Организации Объединенных Наций.