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Три тысячи военнослужащих из состава Балтийского флота вышли на учения

Три тысячи военнослужащих из состава Балтийского флота вышли на учения

Москва, 25 января. Подразделения Балтийского флота вышли на плановую тренировку по боевой подготовке и отработают маневры в составе соединения и воинских частей.

О начале первого этапа маневров сообщила пресс-служба Западного военного округа. Всего в тренировке примут участие 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и техники. Солдатам предстоит отработать действия при получении сигнала тревоги, экипировке, выводу техники на поле боя. В ходе маневров особое внимание будет уделено возведению фортификационных укреплений, маскировке и инженерным работам.

Учения пройдут в несколько этапов. На первом военные отработают действия в составе подразделения, затем в соединении и в воинской части, после чего на полигонах Калининградской области пройдут боевые стрельбы. В них задействуют гранатометы, вооружение боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3. Мишени будут имитировать как живую силу противника, так и бронетехнику.

Ранее Федеральное агентство новостей передало, что корвет «Стойкий» из состава Балтийского флота осуществил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море. Экипаж отработал действия по учебной тревоге и обороне корабля от беспилотных летательных аппаратов условного противника.

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