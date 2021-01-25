Три тысячи военнослужащих из состава Балтийского флота вышли на учения

Москва, 25 января. Подразделения Балтийского флота вышли на плановую тренировку по боевой подготовке и отработают маневры в составе соединения и воинских частей.

О начале первого этапа маневров сообщила пресс-служба Западного военного округа. Всего в тренировке примут участие 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения и техники. Солдатам предстоит отработать действия при получении сигнала тревоги, экипировке, выводу техники на поле боя. В ходе маневров особое внимание будет уделено возведению фортификационных укреплений, маскировке и инженерным работам.

Учения пройдут в несколько этапов. На первом военные отработают действия в составе подразделения, затем в соединении и в воинской части, после чего на полигонах Калининградской области пройдут боевые стрельбы. В них задействуют гранатометы, вооружение боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3. Мишени будут имитировать как живую силу противника, так и бронетехнику.

Ранее Федеральное агентство новостей передало, что корвет «Стойкий» из состава Балтийского флота осуществил ракетные и артиллерийские стрельбы в Средиземном море. Экипаж отработал действия по учебной тревоге и обороне корабля от беспилотных летательных аппаратов условного противника.