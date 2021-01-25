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Зеленский анонсировал поставку на Украину миллиона доз вакцины от коронавируса

Зеленский анонсировал поставку на Украину миллиона доз вакцины от коронавируса

Киев, 25 января. Миллион доз вакцины от коронавируса поступит на Украину в ближайшее время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

О какой именно вакцине идет речь, глава страны не уточнил. Поставки ожидаются от «ведущей международной компании», пояснил президент Украины. Население начнут вакцинировать от коронавируса в феврале. Ситуация с COVID-19 на Украине под контролем, подчеркнул Зеленский.

В стационарах занято около 30% коек, предназначенных для больных коронавирусом. Несмотря на это, власти Украины призывают горожан соблюдать правила санитарной безопасности. Им необходимо носить в общественных местах маски и перчатки.

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