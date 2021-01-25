Зеленский анонсировал поставку на Украину миллиона доз вакцины от коронавируса

Киев, 25 января. Миллион доз вакцины от коронавируса поступит на Украину в ближайшее время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

О какой именно вакцине идет речь, глава страны не уточнил. Поставки ожидаются от «ведущей международной компании», пояснил президент Украины. Население начнут вакцинировать от коронавируса в феврале. Ситуация с COVID-19 на Украине под контролем, подчеркнул Зеленский.

В стационарах занято около 30% коек, предназначенных для больных коронавирусом. Несмотря на это, власти Украины призывают горожан соблюдать правила санитарной безопасности. Им необходимо носить в общественных местах маски и перчатки.