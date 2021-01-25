Командование ВСУ приказало лучше прятать технику в Донбассе от ОБСЕ

Донецк, 25 января. Военное руководство Украины дало распоряжение командирам ВСУ проверить маскировку бронетехники, размещенной в Донбассе, рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

Командиры соединений и частей украинских войск, в соответствии с распоряжением, должны проинспектировать маскировку боевой техники, которая была переброшена на территорию Донбасса в нарушение условий режима прекращения огня в регионе, сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

«Исполняющий обязанности командующего ООС Виктор Ганущак приказал командирам соединений и воинских частей провести проверку качества маскировки, в том числе с воздуха», — говорится в сообщении представителей УНМ ДНР.

Техника маскируется военнослужащими ВСУ с целью сокрытия ее от наблюдателей миссии ОБСЕ, подчеркнули в ведомстве. Для проверки качества маскировки командирами применяются беспилотные летательные аппараты.

Ранее о переброске к линии соприкосновения тяжелого вооружения войсками ВСУ рассказали в Луганской Народной Республике, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.