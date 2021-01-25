Один человек погиб при крупном пожаре на заводе Уфы

Уфа, 25 января. Огонь вспыхнул на предприятии по производству продукции органического синтеза в Республике Башкортостан. ЧП привело к гибели одного сотрудника.

Спасатели нашли тело человека на территории горящего завода «Уфаоргсинтез». Еще одного пострадавшего с серьезными травмами доставили в ближайшую больницу, рассказали в МЧС.

По данным экстренных служб, огонь охватил две емкости с метановодородом. Объем горения составил порядка 25 кубометров. На месте происшествия продолжают работать пожарные. Причину произошедшего устанавливают эксперты. Пламя тушат по повышенному рангу.

Ранее ФАН опубликовал подробности ЧП на заводе в Уфе, где произошел мощный взрыв.