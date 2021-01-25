«Коммунисты России» считают нужным помочь Шотландии обрести независимость

Санкт-Петербург, 25 января. Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландии пора стать независимой от Британии. Таким образом она прокомментировала подписанное 24 декабря соглашение Лондона и Брюсселя об отношении сторон после Brexit. По слова Стерджен, решение о выходе Великобритании из состава Евросоюза противоречит желанию шотландцев, поэтому Шотландия должна приобрести независимость, выйдя из состава Соединенного Королевства.

Выступит ли Россия в поддержку Шотландии, рассказал глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Как убежденный коммунист и советский гражданин, я считаю, что зоной интересов России должен быть весь мир. Подобные тенденции разделения есть в каждой стране. Например, Техас мечтает отделиться от США и остаться со своей нефтью», — рассказал Максим Сурайкин.

По его словам, Россия, как страна настоящих интернационалистов, должна реализовать право наций на самоопределение. Возможно, после этого прекратятся попытки ее развала, подчеркнул политик. Вместе с этим, отметил эксперт, нельзя мерить геополитические задачи уровнем достатка в стране.

«Если бы мы вмешались в дела Соединенных Штатов, возможно, уже год как «Северный поток — 2» был достроен. И за потраченный миллиард долларов на борьбу внутри США Россия бы заработала 25 миллиардов. Их бы выдали всем нуждающимся — пенсионерам, детям и так далее. Неважно, что мы потратили на эту борьбу миллион, важнее, что она приносит гораздо больше», — объяснил Максим Сурайкин.

ФАН также сообщал, что европейское единство понесло серьезные потери из-за удара Соединенного Королевства. Поэтому ЕС не забудет подобных действий и использует любую возможность для ответного удара. Доказательством намерений Евросоюза может служить публикация Николы Стерджен. Так Евросоюз прозрачно намекает на свое стремление участвовать в разделении некогда великой державы.