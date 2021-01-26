От людоедства до разоружения крестьян: новые методы работы наркокартелей

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и не пропагандирует культ насилия и жестокости, носит исключительно информационный характер. Все описания насильственной смерти, пыток и издевательств над людьми приводятся, чтобы дать читателю наиболее полное представление о криминальной и античеловеческой деятельности мексиканских наркокартелей.

Очередная неделя в Гуанахуато началась вполне обыденно.

18 января в общине Охо де Агуа обнаружили тела мужчины и женщины, оба со следами пыток. В лучших традициях американских детективных сериалов, женщину раздели догола, отрезали соски и несколько раз изнасиловали. В ногах у трупа оставили наркоманту, рассказывающую о том, что все произошедшее каждая из жертв, разумеется, заслужила.

Не стоило сотрудничать с остатками картеля Санта Роза де Лима и предавать картель «Новое поколение Халиско».

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» развенчивает слухи о «свежих» пытках картеля «Новое поколение Халиско», рассказывает о том, как мексиканские власти под шумок разоружают крестьян штата Веракрус, а также начинает понемногу развеивать мифы о безопасных мексиканских курортах.

Разоружение Веракруса

19 января в муниципалитете Лас Чоапас в штате Веракрус местные жители нашли на одной из сельских дорог 12 убитых мужчин.

MASACRE EN Las Choapas.

Al menos 12 cuerpos fueron localizados a orillas del camino que comunica el ejido Alto Uxpanapa con Nueva Tabasqueña en #LasChoapas, Veracruz.

Los cuerpos estaban atados de pies y manos y presentaban huellas de tortura, de acuerdo a la medios locales. pic.twitter.com/9lEMFQaqSk — Romeo Solís Solís (@tinta_romeo) January 18, 2021

#RT @eltribunalinfo: RT @Aveefeniix: #ÚLTIMAHORA#Veracruz SUR VIOLENTO



MASACRE EN #LasChoapas, de ocho a diez cuerpos de personas ejecutados, atados, torturados y con NARCOMENSAJE fueron dejados en carret. al Cerro de Nanchital, en el camino que conduc… pic.twitter.com/o7Pcr00ioS — jalapatv ????????️???? (@jalapatv) January 19, 2021

Первая реакция оперативников была достаточно предсказуемой — во всех грехах обвинили наркокартели, охватившую страну нарковойну и непростую социально-экономическую ситуацию, которая не покидает Мексику уже долгие годы. Однако уже после проведения предварительного расследования выяснилось, что в воскресенье, 17 января, между несколькими группами самообороны Веракруса произошел конфликт из-за контроля территорий.

В Веракрус были немедленно направлены около 300 солдат Национальной гвардии. Официальная цель визита федеральных войск якобы состояла в раскрытии жестокого массового убийства, однако по факту произошло кое-что другое.

Проведя 96-часовую спецоперацию, военнослужащие достаточно быстро обнаружили останки лидера группы самообороны Теодуло Горостиета Домингеса, его троих детей и брата. Они немедленно были объявлены виновными в массовом убийстве. На вопрос, кто же, в свою очередь «убил убийц» представители Национальной гвардии предпочли не отвечать.

Буквально через несколько дней, 23 января, власти Веракруса объявили о необходимости изъятия оружия у местных жителей. Последние, к слову сказать, давно перестали использовать винтовки и дробовики, закупая у картелей или частных охранных фирм оружие, предназначенное для Мексиканской армии.

Помимо оружия Национальная гвардия совместно с муниципальной полицией начала забирать у местных жителей приборы для радиосвязи. Отряды самообороны же с легкой руки властей муниципалитета были объявлены «организованными вооруженными преступными группами».

#Veracruz #LasChoapas #Autodefensas.- Policía estatal y federal realizaron un operativo para desarmar y retirar equipo de radio comunicación a los habitantes del Cerro de Nanchital, y comunidades aledañas que se conformaron como autodefensas https://t.co/UuWZzaAGiW — El Mundo de Orizaba (@mundo_orizaba) January 23, 2021

Ранее в Веракрусе была ликвидирована ячейка картеля «Новое поколение Халиско», контролировавшая муниципалитеты Уатуско, Чокаман и Коскоматепек.

Захваты территорий Гольфо

Обстановка в штате Тамаулипас также не отличилась спокойствием и благодатью.

21 января в муниципалитете Мигель-Алеман произошла перестрелка между боевиками Северо-восточного картеля и картеля Гольфо. В настоящий момент известно как минимум о троих погибших.

Video.- Sicarios quedaron tendidos sobre la camioneta balaceada tras enfrentamiento entre Sicarios del Cártel del Noreste vs Sicarios del Cártel del Golfo pic.twitter.com/HM9Ka57oa5 — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) January 23, 2021

24 января в социальных сетях появилась информация об очередном вооруженном противостоянии.

Gente de la zona donde ocurrió la incineración de 19 cuerpos en #Camargo asegura que las camionetas calcinadas eran perseguidas desde #NuevoLeón y cruzaron a #Tamaulipas. De hecho no se encontraron casquillos en el lugar donde se encontraron los vehículos quemados. pic.twitter.com/OvQ5uobWXY — ElGuzman ???????? (@FuriaNegra7) January 24, 2021

На границе между муниципалитетами Камарго и Мигель-Алеманом были обнаружены шесть сгоревших автомобилей. При ближайшем рассмотрении оперативники Тамаулипаса поняли, что все гораздо интереснее — в салоне одного из автомобилей находились четыре трупа. Еще 15 обугленных тел находились в кузове одного из сгоревших пикапов. По словам судмедэкспертов, боевики погибли от огнестрельных ранений и гореть заживо никому не пришлось.

Также на одной из машин сохранились номерные знаки штата Нуэво-Леон, граничащего с Тамаулипасом. В связи с этим сформировалась одна из официальных версий произошедшего — конфликт между группировками мог произойти на территории Нуэво-Леона, вотчины Северо-восточного картеля, который неоднократно пытался захватить Камарго и Мигель Алеман – города, находящиеся «под покровительством» картеля Гольфо. Кроме того, некоторые из боевиков погибли еще 22 января и на территорию Тамаулипаса попали только через пару дней.

CJNG и слухи о людоедстве

Мексиканские СМИ, нередко помогающие картелям в формировании имиджа, также не теряли времени даром.

23 января в отдельных изданиях появилась информация о том, что картель «Новое поколение Халиско» использует во время пыток своих пленников электрический ток.

После, как будто бы этого было мало, боевики картеля отрезают руки и ноги жертв, а затем поедают сырую плоть.

Однако подобные сообщения появляются в прессе еще с 2015 года: боевики ели человеческое мясо, вырывали сердца своих конкурентов или составляли из частей тел инициалы Эль Менчо — Немесио Осегеры Сервантеса, лидера картеля «Новое поколение Халиско».

Некоторые дезертиры CJNG рассказывали, что в лагерях для новобранцев поедание мяса убитых врагов является обязанностью. Правда, многие из них уточняли, что есть что-либо в сыром виде никто никого не заставлял – все входило в состав традиционных мексиканских блюд.

Небезопасный Канкун

24 января также стал знаменательным днем для известного мексиканского курорта – только за сутки на территории Канкуна произошли две казни.

EJECUTAN A UN CHAVO EN #Cancun



"EL ALEX" se tomaba una caguama en la banqueta cuando sicarios lo agredieron a balazos. Perdió la vida al instante.



El ataque se perpetró en la manzana 14, de la Región 221. Habrían baleado a otro masculino. pic.twitter.com/czPYbJZqgZ — DIABL° (@GHOSTDEVIIL) January 24, 2021

Погибшими в обоих случаях стали местные наркоторговцы, причем каждый из них получил в подарок воистину «королевскую» смерть — однократный выстрел в голову. Никаких пыток, практически полное отсутствие мучений — многие боевики Мичоакана или Гуанахуато дорого бы отдали за такое.

Мексиканские власти или Лос Сетас?

В то время как на территории штатов Мичоакан, Халиско и Герреро отряды самообороны активно набирают медийную силу и громко заявляют о себе, в других частях Мексики ситуация прямо противоположная.

Разоружение крестьян штата Веракрус — это не пресечение деятельности недавно возникших отрядов самообороны. Жертвами массового убийства, случившегося 19 января, стали представители групп, действовавших на территории Веракруса уже долгие годы. Вряд ли у кого-то хватит смелости назвать погибших законопослушными людьми, однако с их помощью отдельные муниципалитеты могли составлять некоторую конкуренцию действующим в регионе подразделениям CJNG и Лос Сетас.

Учитывая, что буквально пару недель назад власти Веракруса начали делать подозрительные успехи в аресте членов «Нового поколения Халиско», а теперь проводят спецоперации, в результате которых мертвыми оказываются практически все ключевые лидеры отрядов самообороны, можно предполагать, что картель Лос Сетас имеет некоторое отношение к происходящим событиям.

О своих правах на Веракрус и соседний штат Табаско наркогруппировка заявляла неоднократно, причем подразделение Лос Сетас в Веракрусе настолько влиятельное, что ухитряется удерживать этот штат под своим контролем уже больше десяти лет. Несмотря на громкие успехи CJNG в Мичоакане, Южная Мексика практически полностью принадлежит Лос Сетас.

Возможно, что Лос Сетас решил действовать так — устроить «чистку» в подконтрольных штатах, а затем перейти к наступлению, имея более или менее послушный «тыл». На примере ситуации, разворачивающейся в штате Тамаулипас, можно сделать вывод, что Лос Сетас планирует расширить свои территории, используя свою приграничную фракцию — Северо-восточный картель.

При этом Лос Сетас ничто не мешает реформировать Союз картелей в Мичоакане — фактически он уже превращен в множество отдельных отрядов самообороны, которые объявляют кровавую войну Эль Менчо.

#Estados | El Cartel de Jalisco Nueva Generación incendió una de las naves de producción de aguacate fue incendiada tras no acceder a una extorsión. #ep https://t.co/ZdkCCVKpzd pic.twitter.com/WK7CPPLjEn — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2021

CJNG, хоть и ограничился на этой неделе всего лишь погромами и поджогами ферм по производству авокадо , пальму первенства в нарковойне уступать не собирается. Однако об этом — уже в новой части Хроник мексиканской нарковойны.