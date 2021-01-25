«Конкорд» расчленил «Медузу» за недостоверный материал

Санкт-Петербург, 25 января. Информация в статье под названием «Суд отложил рассмотрение иска Пригожина к «Медузе», опубликованной на сайте Meduza. io, не соответствует действительности.

По данным пресс-службы компании «Конкорд», журналисты «Медузы» допустили ряд юридических ошибок при составлении материала. Основной их тезис заключается в том, что предприниматель Евгений Пригожин не расценивает издание в качестве юридического лица, однако воспринимает в роли зарегистрированного СМИ.

«Отметим, ответчик представил в суд документы, подтверждающие, что «Медуза» и «Meduza project» являются СМИ, зарегистрированным в Латвии. При этом на территории Российской Федерации ни СМИ «Medusa project», ни юридического лица SIA«Meduza project» не зарегистрировано, о чем и было заявлено в процессе», — сказано в сообщении компании.

«Медузе» следует знать, что ответчиком в суде будет выступать Иван Колпаков, который на сайте издания указан в качестве главного редактора. Следовательно, это лицо управляет всей редакцией и несет ответственность за публикацию материалов.

Представители «Конкорда» также прокомментировали данные «Медузы» об иске предпринимателя Пригожина к проекту «Довод».

«Иск был составлен в соответствии с информацией, указанной на ресурсе Dovod. Online, где отмечено, что сайт был назван в честь ранее созданного проекта «Довод…». Тем не менее, такого средства массовой информации в реестре не числится», — сообщили эксперты.

В компании указали на данные ресурса Dovod. Online, которые свидетельствуют о том, что Илья Косыгин являлся главным редактором проекта.

«21 декабря 2020 года решением суда деятельность их как СМИ была прекращена. Из чего следует, что сейчас Илья Косыгин действительно является несуществующим главным редактором несуществующего СМИ», — заявили юристы.

Плюс ко всему представители «Медузы» продемонстрировали свой непрофессионализм во время судебного заседания. Делегат от издания заявила, что судебный орган может произвести замену ответчика по ст. 41 ГПК РФ.

«Согласно этому тезису представители «Медузы» изъявили желание самостоятельно принять решение, кто должен отвечать перед судом. Однако, как следует из ст. 41 ГПК РФ, решение о замене ответчика может принять только суд по ходатайству или с согласия истца», — сообщили в «Конкорде».

Пресс-служба компании подчеркнула, что перечисленные факты вызывают вопрос о законности деятельности «Медузы» на территории Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей сообщало, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин пригласил антироссийских журналистов пройти курс реабилитации под названием «Не плюй в колодец» в Медиагруппе «Патриот». Такой метод поможет побороть распространение недостоверной информации, чем занимаются многие СМИ.