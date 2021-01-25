Певице Алене Апиной запретили въезд на Украину

Киев, 25 января. Власти Украины внесли российскую исполнительницу Алену Апину в черный список.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. В черный список также попала еще одна российская артистка Юлия Глебова.

Служба безопасности Украины посчитала, что Алена Апина и Юлия Глебова могут угрожать безопасности страны. Приказом от 22 января они внесены в соответствующий список.

К 25 января в черный список Украины внесено 159 человек. На территорию страны уже запретили въезд Олегу Газманову, Валерии, Александру Розенбауму, Сергею Пенкину и другим деятелям культуры и политики.