Потомственная шаманка посоветовала не разбрасываться деньгами в сегодняшнее полнолуние

Сегодня, 28 января, около десяти вечера мы сможем наблюдать «волчью луну», а точнее — первое полнолуние в этом году. Луна в созвездии Льва, а Солнце в знаке Водолея сулят нам энергетически очень напряженный день. Многие астрологи рассказывают о том, что в такие дни могут обостряться проблемы в финансовой и экономической сферах, банковские дела также могут потерпеть крах.

Корреспондент ФАН выяснил у участницы «Битвы экстрасенсов», астронумеролога Елены Батыр, что категорически нельзя делать в этот день и кто особенно подвержен энергетическому напряжению.

Елена Батыр советует не расходовать финансы: если вдруг вы запланировали на этот день какую-то большую покупку, то ее лучше отложить на другое время.

«Желательно первую половину дня провести с семьей, а во вторую половину лучше воздержаться от общения с родными, если вы живете не вместе. Для того чтобы не притянуть негатив, нужно позвонить родственникам до двенадцати дня, не позже», — рассказала шаманка.

Поскольку это полнолуние пройдет в созвездии Льва, а Солнце будет находиться в знаке Водолея, для этих знаков есть особенные советы в этот день.

«У Львов день с самого утра будет проходить в напряжении. Возможны какие-то конфликты, недопонимание — на очень негативной ноте. Представители этого знака могут попасть под чье-то влияние», — предупреждает собеседница ФАН.

После восьми часов вечера напряжение у Львов должно отступить.

«Нужно быть очень осторожными с едой, не есть продукты, которые могут повлиять на печень и желчный пузырь. Даже у тех, у кого не было подобных проблем, они могут возникнуть именно сегодня», — добавила участница «Битвы экстрасенсов».

Рожденным под знаком Водолея тоже стоит запастись нервами на сегодняшний день, но не так сильно, как Львам.