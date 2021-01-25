Выборы в конгресс Бразилии решат судьбу президента Болсонару

Выборы спикеров обеих палаты Национального конгресса Бразилии состоятся 1 февраля 2021 года. Уходящие в отставку руководители палаты депутатов и Сената разошлись в своих позициях: один вступил в коалицию в бывшими политическими оппонентами, поскольку хочет удержать власть, а другой предпочел работать вместе с правительством, чтобы получить новую высокую должность.

От результатов этих выборов зависит не только дальнейший расклад сил на политической арене в Бразилии, но и будущее президента Жаира Болсонару. Почему — читайте в статье международной редакции Федерального агентства новостей.

Широкие полномочия

Национальный конгресс Бразилии — двухпалатный парламент, который состоит из Палаты депутатов, в которой 513 мест и Федерального сената, в котором заседает 81 сенатор.

Каждый субъект Федеративной Республики Бразилия представлен тремя сенаторами, которые избираются каждый на восемь лет. Члены Палаты депутатов избираются сроком на четыре года по принципу всеобщего мажоритарного голосования. Места в палате распределяются пропорционально численности населения субъектов Бразилии: малонаселенный штат Рорайма представлен восемью парламентариями, а штат Сан-Паулу, население которого больше в 100 раз, выдвигает сразу 70 депутатов.

Спикеры Палаты депутатов являются важнейшими парламентскими чиновниками. Их выбирают внутренним голосованием каждые два года без возможности переизбрания в рамках одного созыва Национального конгресса. В их исключительной компетенции находятся ключевые законопроекты. А кроме того — вопросы импичмента президента и вице-президента Бразилии.

Процедуру импичмента запускает спикер нижней палаты, а глава Сената по своему усмотрению выносит законопроект на рассмотрение верхней. По бразильским законам, глава нижней палаты также является третьим в иерархии госслужащих — в случае отстранения от власти президента и вице-президента (правда, за всю историю Бразилии такого еще не было) именно он становится временным главой государства.

Попытки удержать власть

В начале декабря 2020 года Veja и другие бразильские СМИ сообщили, что действующие спикеры палаты депутатов и Сената Родриго Майя и Дави Альколумбре лоббировали свое переизбрание вопреки букве закона. За допуск политиков к выборам проголосовали четверо членов Верховного суда, однако спустя несколько дней кворум высшей инстанции выступил против, вынудив политиков искать себе преемников.

Случай Родриго Майи исключителен: в силу уникальных обстоятельств он руководил нижней палатой парламента Бразилии с 2016 года. По версии бразильского политолога и журналиста Робсона Бонина, Майя пытается не потерять свой политический вес и в случае победы преемника будет играть роль «серого кардинала» в Палате депутатов.

Гонка в нижней палате

В Палате депутатов развернулись наиболее ожесточенные подковерные игры. Для победы на выборах кандидат должен получить 257 голосов. Родриго Майя выдвинул на пост спикера председателя центристской партии «Бразильское демократическое движение» (MDB) Балейа Росси. Забыв о своих прежних идеологических предпочтениях, Майа сформировал широкий альянс оппозиционных партий, напоминающий лоскутное одеяло, — в него вошли левые, правые и центристские силы.

Carta assinada por representantes dos partidos que estão unidos em defesa da nossa democracia. Para manter a chama da democracia acesa, a Câmara deve ser livre, independente e autônoma, garantindo a nossa sintonia maior, com a sociedade e com o povo brasileiro. pic.twitter.com/0f1u3xChLE — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) December 19, 2020

Ключевым моментом стало достижение согласия с «Партией трудящихся» (PT). Уходящий спикер выступал в поддержку Жаира Болсонару, а с партией Росси у социалистов свои счеты: в 2016 году «Бразильское демократическое движение» поддержало отстранение президента и члена «Трудящихся» Дилмы Руссефф. Еще во время парламентских слушаний по импичменту Руссефф заявляла, что ее вице-президент и глава партии MDB Мишель Темер «предал ее и стремится занять президентское кресло».

Кандидатура Росси едва не расколола самую многочисленную партию парламента: лидеры «Трудящихся» Дилма Руссефф и Фернанду Аддад настаивали на необходимости формирования альянса социалистических сил.

В конечном счете вверх взяли прагматики — без поддержки центристских и правых партий потенциальный кандидат от левых не смог бы получить достаточного количества голосов. Издание Veja утверждает, что взамен на поддержку ставленника Майа «Партия трудящихся» поставила условие Балейа Росси: рассмотреть хотя бы один из 57 запросов на импичмент Болсонару и дать члену PT кресло вице-спикера.

Росси в своей предвыборной программе бьет по «болевым точкам» федеральных властей Бразилии: обещает бороться с незаконной вырубкой лесов, обеспечить финансовую поддержку населения в кризис, заниматься проблемами прав человека и массовой вакцинации. Впрочем, эту программу опубликовал Родриго Майа — а это многое говорит о том, кто в реальности может стать главным действующим лицом в палате депутатов.

Кандидатом от коалиции консервативных (правых и правоцентристских) сил стал член партии «Прогрессисты» (Progresistas, PP) Артур Лира. Его поддержал глава правительства Жаира Болсонару, после чего Лира получил ярлык «ставленника президента».

Есть основания полагать, что правительство Бразилии заранее согласовало выдвижение кандидата от «Прогрессистов». Всего за несколько дней до того, как было объявлено о его участии, суд штата Алагоас (который представляет Лира) закрыл дело о присвоении им бюджетных средств в 2003–2006 годах — и это позволило ему претендовать на место спикера. По версии бразильской оппозиции, федеральные власти пытаются «подчищать хвосты» за ставленником Болсонару.

Arthur Lira é absolvido de acusação de ‘rachadinha’ na Assembleia Legislativa de AL. | @levyguim https://t.co/BbKrxDyGCq pic.twitter.com/rr073BmXdQ — Jovem Pan News (@JovemPanNews) December 5, 2020

Депутатам и бразильской публике Артур Лира обещает стать верным союзником правительства и положить конец политическому противостоянию Конгресса и кабинета министров, которое началось при Родриго Майе.

Лира заявил, что выступает за скорейшее рассмотрение ключевых законопроектов об административной и финансовой реформах, внесенных правительством. При этом он, чтобы получить поддержку левых партий, продвигает повышение МРОТ и размеров социальных пособий. Уходящий спикер палаты депутатов утверждает, что президент Болсонару пытается всячески поощрять тех, кто проголосует за Лиру, и предлагает им высокие должности в правительстве.

«Правительство (Болсонару) отчаянно пытается перехватить председательство в палате депутатов. Оно пытается раз и навсегда убрать с повестки дня защиту окружающей среды в нашей стране. Правительство заинтересовано в упрощении продажи оружия и в других программах, которые противоречат интересам бразильского общества и меньшинств. К сожалению, приоритет не отдается важным вопросам», — заявлял ранее Родриго Майа.

Сейчас крайне сложно оценить, на какое количество голосов депутатов могут претендовать Росси и Лира. К началу 2021 года большинство экспертов были уверено в неминуемой победе оппозиционного альянса — тогда за Росси выступали около 250 депутатов из различных партий, а Артур Лира мог претендовать на 200 голосов.

Однако расстановку сил внезапно для многих изменила консервативная «Социал-либеральная партия» (Partido Social Liberal, PSL, 53 места в парламенте), членом которой ранее был сам Жаир Болсонару. Из-за раскола в рядах партии 20 января партийный пленум объявил о выходе из оппозиционного альянса и поддержке кандидата от правительства.

Однако даже после этого Артур Лира не может быть уверен в своей победе — голосование идет анонимно, и для многих депутатов личные интересы важнее внутрипартийных распоряжений. Тем не менее выход PSL из альянса вынудил Росси отправиться в турне по штатам Бразилии, убеждая губернаторов уговорить своих однопартийцев отдать голос за его кандидатуру.

Игра в одни ворота в Сенате

Главным и по сути единственным действующим лицом в Сенате стал конгрессмен Родриго Пачеко от партии «Демократы» (Democratas, DEM, семь мест в Сенате), кандидатуру которого предложил уходящий спикер Дави Альколумбре. Как и его коллега в нижней палате, Альколумбре лично занимался предвыборной компанией своего преемника — и организовал ему встречу с Жаиром Болсонару, и договорился о содействии левых партий.

Alcolumbre leva candidato à presidência do Senado para almoço com Bolsonaro pic.twitter.com/ZGjC441FSO — CNN Brasil (@CNNBrasil) December 24, 2020

В результате Пачеко получил поддержку правительства и оппозиции, лишив немногочисленную фракцию консерваторов проблемы выбора. Выступая как центрист, кандидат от демократов обеспечивает статус-кво, необходимый всем сторонам в Сенате.

Однако за услуги по «наведению мостов» Альколумбре требует свою цену. Как пишет Folha de São Paulo, уходящий глава верхней палаты ждет от президента высокой должности в кабинете министров. В противном случае он займет должность вице-спикера сената.

Bom dia! Por Casas Legislativas independentes! Chega! De saída do comando do Senado, Alcolumbre quer ser vice-presidente da Casa ou ministro de Bolsonaro https://t.co/V6mRKMRUTg — Renata Bastos???????? (@RenataBastosSS) January 21, 2021

Изначально на руководство Сенатом претендовало и «Демократическое движение Бразилии», однако в результате внутрипартийных противоречий кандидат от партии был выдвинут только 12 января.

Другим претендентом стала сенатор от штата Мату-Гроссу-ду-Сул Симона Тебет. По оценкам, даже в самом благоприятном случае она может рассчитывать на поддержку лишь 30 членов Сената — а для победы необходимо не менее 41 голоса. Свои кандидатуры также выдвинули сенаторы Мажор Олимпио (PSL) и Жорже Кажуру от партии «Гражданство» (Cidadania, ранее называлась «Народная социалистическая партия»), который обещает поддержать тех, кто желает импичмента президента Жаира Болсонару.

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) chegou nesta quinta-feira (14) à soma de 46 votos possíveis para a disputa à presidência do Senado marcada para 1° de fevereiro https://t.co/1wog2m5FNQ — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 14, 2021

Броня для Болсонару

До голосования остается неделя, которая может определить исход напряженной предвыборной гонки. На фоне роста протестного движения и резкого падения популярности президента внутрипарламентские выборы перестали быть просто административной формальностью. В случае победы Артура Лиры Жаир Болсонару сможет вздохнуть спокойно выдохнуть — импичмент ему грозить не будет, а единомышленник продвинет необходимые законопроекты.

Однако даже в случае поражения правительственного кандидата в палате депутатов, Жаир Болсонару располагает серьезнейшей защитой в Сенате — главе верхней палаты парламента принадлежит решающее слово в вопросе об импичменте. При этом у президента появится надежный сторонник в высшем законодательном органе, который будет продвигать необходимые инициативы.

В случае альтернативного исхода голосования и победы оппозиционных депутатов в обеих палатах правительству придется забыть о прежних законопроектах, а Жаиру Болсонару — готовиться к запуску процедуры импичмента.