Действуем открыто: Богданов о России в Ливии

Москва, 25 января. Россия действует в Ливии открыто, заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

В комментарии «Интерфаксу» дипломат прокомментировал статью CNN об укреплении Москвой военных позиций на территории североафриканского государства. В качестве подтверждения этому американские журналисты использовали спутниковые снимки, на которых изображены многокилометровая траншея и укрепления, которые якобы сооружают бойцы «ЧВК Вагнера» в районе «красной линии» Сирт — Аль-Джуфра.

Михаил Богданов удивился, откуда журналисты издания берут эту информацию, поскольку она не имеет никаких подтверждений. Он напомнил, что МИД РФ наладил каналы связи как с Западом, так и Востоком страны, включая сторонников Каддафи.

«Мы действуем в Ливии абсолютно транспарентно, и в контакте все вопросы решаются именно с ливийскими сторонами», — заявил дипломат.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей публиковала разбор материала CNN. Был проведен анализ снимков со спутника, которые обнародовали американские журналисты. Выяснилось, что песчаные насыпи фиксировались еще на кадрах от 2013 года, а первые намеки на укрепления вдоль «красной линии» появились в августе 2020 года.