Малькевич призвал обязать зарубежные соцсети открыть в России свои представительства

«Не готова компания выполнять наши законы — вон отсюда!» — заявил ФАН первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, для успешной борьбы с шоковым контентом и онлайн-цензурой в соцсетях закона о допустимых публикациях в Интернете, который заработает в России с 1 февраля, недостаточно.

«Twitter должен иметь здесь свой филиал как юридическое лицо — ООО «Twitterrus», во главе должен быть гражданин РФ. Вы должны платить здесь налоги, работать в российском правовом поле, взаимодействовать с российскими СМИ, пользователями, с органами власти и выполнять правила этой страны, а не действовать так, как это происходит сейчас», — отметил член ОП РФ.

Опыт Турции, которая ввела подобный закон в прошлом году, показал, что ни одна компания, кроме Twitter, не захотела терять местный рынок и создала в стране свои представительства, отметил общественник.

«У нас есть «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Яндекс», Mail.ru. Возрождается Rutube, есть масса других направлений. У нас есть все свое. Если Twitter так хочет уйти — скатертью дорога!» — сказал он.

Подробнее об этом — в видеоролике ФАН.

Ранее Госдума обязала социальные сети с 1 февраля 2021 года блокировать запрещенный контент.