Эксперт Павел Данилин: Китай проверяет Байдена на прочность

Пролет китайской военной авиации над авианосной группой ВМС США может указывать на то, что власти Поднебесной хотят вернуть себе прежние позиции в отношениях с Америкой. Таким мнением в беседе с ФАН поделился генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал сообщение СМИ о том, что береговой охране Китая дано указание без предупреждения атаковать вторгшиеся в территориальные воды американские военные и гражданские корабли.

«Сейчас для китайцев существует соблазн попытаться отыграть те позиции, которые страна занимала в отношениях с США до периода правления Дональда Трампа. Очевидно, что Джо Байден настроен к Поднебесной менее враждебно, нежели его предшественник. В этом контексте можно допустить, что нового главу США пытаются проверить на прочность», — сказал генеральный директор Центра политического анализа.

Он указал на принципиальные отличия в политике двух хозяев Белого дома.

«Весь срок правления республиканец Трамп пытался дать ответ китайской угрозе, старался сдерживать эту страну. У демократов никогда не было такой цели. Более того, у них более позитивное отношение к китайскому производству», — отметил собеседник.

В завершение он предположил, каким может быть итог сложившего положения в регионе.

«Думаю, что ситуация в Юго-Восточной Азии может существенным образом ухудшиться. У Байдена тоже не самая простая ситуация. Наверняка он будет вынужден принять самые серьезные меры для того, чтобы утвердиться как патриот, сильный президент, отстаивающий интересы своей страны», — подытожил Павел Данилин.

Ранее эксперт рассказал о том, как либералы уничтожили американскую демократию.