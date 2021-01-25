Калининградец зарезал знакомого после предложения выяснить отношения в соцсетях

Калининград, 25 января. Сотрудники СУ СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 18-летнего жителя города Светлый. По их версии, мужчина два раза ударил знакомого в область груди и спины, а потом скрылся с места преступления. Его жертва скончалась на месте. О подробностях происшествия ФАН рассказали в полиции.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Светловскому району. После нанесения ножевых ранений он скрылся. Как выяснилось, ходил выкинуть нож в морской канал. В ходе обследования города оперативники разыскали злоумышленника и задержали», — сообщили корреспонденту ФАН.

Жителя Светлого допросили. Он полностью признал свою вину и сообщил, что несколько недель назад дрался со знакомым, а в день убийства в одной из социальных сетей предложил оппоненту встретиться и выяснить отношения. По словам обвиняемого, он взял с собой нож для самообороны. Его уже поместили в следственный изолятор.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на восстановление полной картины совершенного преступления.